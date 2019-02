Aast, pienone presenze stand a Bit 2019

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 FEB - Nel primo giorno di apertura dell'edizione 2019 della Bit di Milano, in tanti hanno visitato lo spazio green e multisensoriale del Molise. Lo riferisce l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli che ha curato l'allestimento. "Lo stand parla del Molise come natura, arte, presenza femminile, come green - ha commentato il commissario Aast Remo Di Giandomenico - con un concetto di base molto semplice: la natura deve servirsi della tecnologia e non il contrario. Dopo due stand tecnologici, quest'anno puntiamo tutto sulla natura, sul paesaggio, sul territorio ed i suoi prodotti. Dalle mele, all'olio. Il discorso di una realtà che può essere presentata nel migliore dei modi agli operatori.

Possiamo promuovere il territorio, ma abbiamo bisogno degli operatori che vendono il prodotto. In questo modo riusciremo ad avere turisti che sceglieranno il Molise". La voce narrante dell'attore campobassano Aldo Gioia ha accompagnato i visitatori."Un viaggio attraverso il Molise e le sue bellezze - ha raccontato Aldo Gioia a coloro che si sono messi in fila per trascorrere qualche minuto seduti nel giardino green - il Molise è terra, è pietra scolpita come il fuoco. Lì nascono colline dolcemente accarezzate dal vento di montagna. È una terra di contrasti la nostra, ma di grande bellezza. Dove vivi sicuro come in un grembo di una madre. Una madre giovane, ultima nata di venti sorelle. Che devi ancora conoscere, che sa accoglierti e deliziarti. E perché no. Anche sorprenderti. Se vieni in terra di Molise, l'amerai. Come l'amo io". (ANSA).