Turismo è Cultura,bando Molise da 1,8mln

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 FEB - Una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro per iniziative cofinanziate dalla Regione. È il bando pubblicato sul Bollettino ufficiale relativo al programma 'Turismo è Cultura' promosso dall'assessorato guidato da Vincenzo Cotugno.

In una conferenza stampa sono stati illustrati dettagli e obiettivi. "Investiamo in questo settore - ha spiegato l'assessore - ci attendiamo ricadute positive sul tessuto economico regionale con progettualità che vanno dai 3 ai 4 milioni di euro". Le domande da parte di amministrazioni, associazioni e di quanti vogliano partecipare, scadono il prossimo 6 marzo. "L'iter per accedere ai finanziamenti è stato semplificato - ha spiegato l'assessore e vice presidente della Giunta - abbiamo introdotto l'anticipo del 40% e la possibilità di ottenere il saldo ancor prima della rendicontazione con il pagamento delle fatture in modo da non creare problemi dal punto di vista finanziario a quanti risulteranno beneficiari dei finanziamenti"."Stiamo anche pensando di organizzare una giornata formativa - ha proseguito Cotugno - per spiegare bene i dettagli ed eliminare le eventuali difficoltà di accesso al bando. Vogliamo alzare l'asticella della qualità - ha concluso - ma nello stesso tempo valuteremo la ricaduta sul territorio delle manifestazioni". (ANSA).