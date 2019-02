'Turismo è Cultura', fase operativa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 FEB - Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entra nella fase operativa il programma 'Turismo è Cultura' per lo sviluppo del Molise mediante promozione e valorizzazione, nei circuiti nazionali e internazionali, attraverso programmazione di un palinsesto regionale di eventi. L'Avviso emanato dalla Regione è finalizzato alla selezione di progetti per la realizzazione di iniziative integrate in ambito culturale e turistico, di dimensione locale, interregionale, nazionale e internazionale.

"L'obiettivo - si legge nel documento - è garantire un'offerta di eventi caratterizzata da standard qualitativi elevati, diffusa sul territorio e significativamente attrattiva, capace di superare il concetto di stagionalità e che veda protagonisti il più ampio pluralismo di attori, la molteplicità delle espressioni creative e sociali, innovazione, sostenibilità e inclusività, oltre alla valorizzazione delle tradizioni regionali". L'argomento sarà al centro di una conferenza stampa del governatore, Donato Toma, e dell'assessore regionale a Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, domani, sabato 9 febbraio, alle 10, nella sede della Giunta regionale a Campobasso. (ANSA).