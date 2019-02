100 furbetti beccati da 'Street control'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 FEB - Quasi 2 mila veicoli controllati, 26 auto sequestrate perché non in regola con gli obblighi assicurativi, 73 bloccate in quanto non revisionate, sanzioni amministrative e decurtazione punti dalla patente per i contravventori. È il bilancio dell'attività svolta in questa settimana dalla Polizia stradale di Campobasso con l'ausilio dello 'Street control'. Si tratta di nuova strumentazione da qualche mese in dotazione alla Polstrada del capoluogo che, grazie ad una sofisticata telecamera a raggi infrarossi, è in grado di elaborare e indicare in tempo reale se un veicolo, in transito o in sosta, sia provvisto di copertura assicurativa e/o di revisione o sia provento di furto. (ANSA).