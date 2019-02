Scossa di magnitudo 2.7 in Molise

(ANSA) - RIPABOTTONI (CAMPOBASSO), 6 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata da Ingv alle 6.41 con epicentro 3 km sud est di Ripabottoni, in provincia di Campobasso, a 21,4 km di profondità. Dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso fanno sapere che non ci sono state segnalazioni o richieste di interventi per danni.