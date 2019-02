'Giornata raccolta del farmaco' il 9

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 FEB - Sabato 9 febbraio in tutta Italia si terrà la 'Giornata di raccolta del farmaco' giunta alla 19/a edizione. Sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all'assistenza di volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. In Molise hanno aderito sette farmacie: Castiglione, Cipolla e Picca a Campobasso; D'Abramo e Spagnoletti a Termoli (Campobasso); San Nazario a Trivento (Campobasso); Sardella a Venafro (Isernia). I farmaci raccolti saranno consegnati ad altrettanti enti assistenziali del territorio. Durante l'edizione 2018 sono state raccolte 710 confezioni di farmaci, per un valore di 5.000 euro, distribuite a 2.630 persone bisognose assistite dai 7 enti caritativi del territorio convenzionati con Banco Farmaceutico. (ANSA).