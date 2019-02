Incendio in azienda a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 FEB - A fuoco il compressore di un'azienda specializzata in produzione di materiale ferroso del Nucleo industriale di Termoli. L'incendio dell'attrezzo ha determinato lo stop dell'attività nella fabbrica e l'allerta ai Vigili del Fuoco arrivati in qualche minuto. La squadra di pompieri ha provveduto velocemente allo spegnimento e raffreddamento di un motore del compressore che, surriscaldandosi, ha preso fuoco. La cabina dove è accaduto il rogo è ubicata all'esterno del capannone di lavorazione e per tale motivo la ditta non ha subito danneggiamenti oltre il macchinario. (ANSA).