Bloccano tir su A/14 e picchiano autista

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 5 FEB - Affiancano un tir in transito su A/14 in zona di Campomarino, costringono il mezzo pesante a fermarsi, picchiano con calci e pugni il conducente facendolo scendere sulla carreggiata. Poi non trovando materiale di valore nel mezzo pesante che trasportava carta, rubano le chiavi dell'autoarticolato e fuggono. Sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia autostrada di Vasto-sud. Tutto è accaduto in pochi minuti. L'autista è stato improvvisamente bloccato da quattro persone che lo hanno costretto a scendere dal mezzo pesante. Una volta sull'asfalto è stato picchiato a sangue e poi bloccato da due malviventi. Gli altri due sono andati a verificare la merce trasportata e trovando solo carta, hanno arraffato le chiavi dell'autotreno per poi fuggire a bordo di una vettura di colore bianco. Il camionista, subito dopo l'accaduto, ha chiesto l'intervento degli agenti della polizia autostradale che l'hanno subito soccorso. Sono in corso le ricerche della banda di ladri.