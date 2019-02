Lucchese, reste uccidono il mare

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 2 FEB - "Le reste stanno uccidendo il mare. E' arrivato il momento di fermare chi inquina". E' l'appello lanciato, oggi, da Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise a seguito del ritrovamento di centinaia di retini sulla spiaggia a sud di Campomarino. "Sono tra i rifiuti più pericolosi che si depositano lungo le meravigliose spiagge molisane - ha spiegato -.Questi retini in plastica utilizzati nell'allevamento delle cozze andrebbero smaltiti dai pescatori nei porti di provenienza ma immancabilmente finiscono in mare a dispetto delle norme della buona educazione e del rispetto per l'ambiente". "Chi abbandona le reste - ha aggiunto - in mare è gente senza scrupoli che getta in mare quintali e quintali di retini che mettono a serio rischio l'intera fauna ittica e finiscono per deturpare le coste. Tartarughe, uccelli e mammiferi marini possono morire per l'ingestione accidentale dei rifiuti scambiati per cibo".