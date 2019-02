Blitz in pescherie, 50 kg sequestrati

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 2 FEB - Sette pescherie controllate, due persone prive di certificazione idonea a ricostruire la filiera multate per 3 mila euro, 50 kg di pesce sequestrato e tolto dalla vendita. Il comandante della capitaneria, capitano di fregata Francesco Massaro dichiara che "l'attività in questione rientra tra i compiti istituzionali della Guardia Costiera a difesa e tutela dei consumatori e proseguirà, in vasta scala, sull'intera filiera della pesca e della distribuzione (all'ingrosso ed al dettaglio). I controlli continueranno senza soluzione di continuità con lo scopo di assicurare ai cittadini l'acquisto di prodotti certificati e di qualità".