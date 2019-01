Apicoltura, progetto formativo detenuti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GEN - Concluso a Campobasso il progetto 'Scuola itinerante in apicoltura', promosso dal locale circolo di Legambiente e finanziato con i fondi dell'otto per mille della Chiesa Valdese. Ha permesso a 11 detenuti della Casa circondariale di avvicinarsi al mondo dell'apicoltura attraverso un percorso formativo professionalizzante iniziato lo scorso ottobre che continuerà in primavera con altre attività a tema all'interno dell'istituto penitenziario. Soddisfatti gli organizzatori per l'impegno dei frequentatori che si sono dimostrati "motivati e interessati" ad apprendere le tecniche apistiche, gli aspetti ambientali e di sostenibilità legati al mondo delle api, il loro valore di indicatore biologico e l'importanza della presenza delle api nell'ecosistema.