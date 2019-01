Musacchio, infiltrazioni mafia in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GEN - Sarà presentata a metà febbraio prossimo la prima relazione dell'Osservatorio Antimafia del Molise, presieduto da Vincenzo Musacchio. Una fotografia di circa 80 pagine con nota introduttiva di Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia, delle infiltrazioni della criminalità organizzata in regione con un'indagine analitica per gli anni 2017 e 2018. "Questo metodo di lavoro si è ispirato alla massima condivisione, pur nella diversità delle posizioni e degli orientamenti presenti in chi studia le mafie - ha spiegato Musacchio -. Il nostro scopo è di provare a fare chiarezza su un argomento particolarmente complesso evitando il più possibile un'immagine conflittuale della politica nella lotta alle mafie in Molise. Il documento analizza nel dettaglio: le infiltrazioni in Molise per territorio, settore e gruppo criminale, le modalità d'infiltrazione in campo economico e nella politica e, infine, dipinge un quadro generale dei settori a più alto rischio".