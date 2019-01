Toma, Zes inizia da porto Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 GEN - "Stiamo per fare un intervento sulla fascia del porto di Termoli. Finito il dragaggio faremo quell'intervento. Termoli ha la Zes: Zona economica speciale". Così il Presidente della Regione Molise Donato Toma. "Tutte le Zes partono da un porto ad eccezione della Basilicata. Comprenderà le aziende delle Piane di Larino dove c'è una forte attrattività , una frazione di Campochiaro ed una piccola parte, circa il 10% Pozzilli e Venafro". Toma sottolinea che: "sulla spesa Por abbiamo recuperato un lavoro che non era stato fatto, un arretrato di circa 20 mln. Abbiamo recuperato ogni euro relativo ai Por. Non solo abbiamo avuto 22 milioni di euro che ci hanno creato spazio finanziario, significa che si può spendere di più". Il Presidente della Regione Molise aggiunge:"che la Zes è importante per Termoli perché ci dà la possibilità di collegarci con la Puglia. Il Governatore Emiliano mi ha fatto i complimenti per questo in quanto in questo modo Termoli è inserita nel circuito più importante''.