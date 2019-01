Discarica abusiva con rifiuti speciali

(ANSA)- TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 GEN - Sequestrato a Rio-Vivo Marinelle dagli uomini della Stazione navale della Guardia di Finanza di Termoli un terreno trasformato in discarica abusiva.

Cinque le persone denunciate. I finanzieri, nell'ambito di servizi di polizia ambientale disposti dal Reparto Operativo Aeronavale, hanno apposto i sigilli a un'area dove sono stati stoccati rifiuti speciali pericolosi e non: manufatti in eternit, guaine bituminose, pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche, materiale di risulta proveniente da demolizione edilizia. L'Amministratore unico della società proprietaria del terreno e i 4 soci sono stati denunciati con l'accusa di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. Accertamenti su un fondo agricolo contiguo hanno consentito poi di sequestrare un immobile di 100 metri quadri in via di realizzazione senza autorizzazione. Denunciati i due comproprietari del fondo per abusivismo edilizio. Sullo stesso terreno è stato individuato un allevamento di animali tenuti in condizioni estreme. Stalle e ricoveri abusivi - per ovini, caprini, equini, cani, fagiani e galline - senza il rispetto delle norme igienico sanitarie. I controlli sono scattati alla vista degli animali al pascolo in mezzo ai rifiuti. Deferiti alla Procura della Repubblica di Larino (Campobasso) per maltrattamento e abbandono di animali il titolare dell'allevamento e i due proprietari. Il servizio si è svolto il collaborazione con il Servizio veterinario dell'Asrem di Termoli.(ANSA).