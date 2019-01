Allerta meteo a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - Gli esperti meteo annunciano un peggioramento delle condizioni atmosferiche per la serata e la nottata di oggi. Per tale motivo il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha disposto l'apertura della sala operativa del Piano Neve e l'attivazione del numero verde 800993380 al quale far riferimento solo in caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo. "Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione" si legge in una nota. (ANSA).