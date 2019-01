Due discariche abusive a Montenero

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 22 GEN - Scoperte a Montenero di Bisaccia dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri forestali due discariche abusive. Una è stata trovata sul territorio demaniale, presso la Foce del Trigno mentre la seconda è stata avvistata grazie alla segnalazione di un privato. Su entrambe le aree è stato trovato materiale indifferenziato con rifiuti speciali pericolosi Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed ingombranti.

Grazie ad un controllo effettuato sui rifiuti abbandonati, è stato possibile risalire ai presunti autori di questi reati ambientali e sono già state elevate cinque sanzioni, per un totale di 1.500 euro, anche se le indagini ancora in corso potrebbero incrementare il numero dei verbali. Nei prossimi giorni, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, la ditta autorizzata provvederà alla bonifica delle zone.