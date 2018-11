Toninelli a Niro, nei prossimi mesi...

'Consapevoli della necessità di realizzare infrastrutture che colleghino il Molise con i centri di maggiore incidenza a livello nazionale, fisseremo un incontro come da sua richiesta nei prossimi mesi'. E' la risposta della segreteria del Ministro Toninelli all'assessore molisano Vincenzo Niro che a settembre aveva chiesto un incontro con il ministro per ''le numerose ed impellenti contingenze territoriali e strutturali che la Regione si trova ad affrontare''. La missiva di Niro chiedeva ''un cortese urgente incontro al fine di favorire la condivisione interistituzionale delle problematiche e delle prospettive di sviluppo della mia Regione'', e la risposta di Toninelli è stata presa come ''uno sgarbo istituzionale'' secondo le parole dell'assessore. Niro aveva sottolineato come in Molise per lo stato delle infrastrutture viarie sia a rischio ''la sopravvivenza stessa della comunità molisana, duramente provata anche da una situazione di dissesto idrogeologico''. Al momento non è stata ancora fissata nessuna data per l'incontro.