Lite tra minorenni, spunta un tirapugni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - Hanno atteso il momento giusto per 'vendicarsi' di un affronto subito lo scorso agosto e ieri pomeriggio sono passati alle vie di fatto aggredendo e ferendo un ragazzo di 16 anni residente in un paese della provincia.

L'episodio è avvenuto al Terminal degli autobus extraurbani di Campobasso. I presunti aggressori, identificati dalla Polizia, sono due minorenni denunciati per porto abusivo di oggetti atti a offendere, lesioni e minacce. Nel corso della lite è spuntato anche un tirapugni, poi rinvenuto e sequestrato dagli agenti, e un bastone telescopico. (ANSA).