Emergenza cinghiali in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 NOV - Emergenza cinghiali, l'assessore all'Agricoltura della Regione Molise, Nicola Cavaliere, ha incontrato oggi i responsabili degli Ambiti territoriali della caccia (Atc) e quelli della Consulta regionale della caccia.

"Siamo pronti - ha detto - a intervenire con misure eccezionali per arginare in maniera decisa ed efficace il fenomeno, in primis con la caccia di selezione, ma non solo. C'è infatti piena convergenza anche sull'adozione di ulteriori strumenti che, nel rispetto di leggi e normative, consentiranno di affrontare l'emergenza tramite la collaborazione di tutte le parti in causa. Continuiamo a lavorare senza clamori e con serenità e serietà alla risoluzione del problema. Ci sono le premesse giuste - ha concluso - per ottenere insieme i risultati sperati nell'interesse comune". (ANSA).