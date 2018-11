Droga in carcere, blitz Cc-penitenziaria

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 13 NOV - Una operazione antidroga è stata eseguita in Molise, Abruzzo e Lazio dei Carabinieri di Campobasso e della Polizia Penitenziaria di Larino, con il supporto dei Carabinieri di Roma e Chieti e con l'ausilio di unità cinofile: sette le misure cautelari, scaturite da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino (Campobasso) a carico di tre soggetti di nazionalità italiana e quattro di etnia rom, accusati del reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato. Secondo quanto accertato dalle indagini, alcuni detenuti per approvvigionarsi di stupefacenti da spacciare all'interno del Carcere di Larino, si facevano portare la droga da complici o familiari che la occultavano sul corpo, negli alimenti, nei cartoni o nelle scarpe al fine di superare i controlli carcerari. L'attività, tuttora in atto, vede impegnati oltre 30 carabinieri e 14 agenti della polizia penitenziaria in diverse perquisizioni locali e personali.