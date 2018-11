Attivo in Cciaa Molise 'Easy export'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 NOV - La Camera di Commercio del Molise, con il supporto della propria Azienda speciale 'Serm', nell'ambito del progetto 'Easy Export' promosso da Unioncamere e Co.Mark spa per il sostegno all'internazionalizzazione delle Pmi, ha attivato una gamma di servizi gratuiti dedicati alle imprese che vogliano intraprendere un percorso di internazionalizzazione, al fine di analizzare la loro situazione attuale e fornire il servizio più appropriato per le singole necessità. Lo sportello, che sarà attivo fino al prossimo 31 dicembre, erogherà servizi volti a fornire in tempi brevi risposte e soluzioni efficaci alle Pmi. Potranno accedere ai servizi le imprese di qualsiasi settore, con almeno 250 mila euro di fatturato, con sede legale e/o operativa in Molise.

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web molise.camcom.gov.it.