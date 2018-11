Diabete,screening gratuito il 17 a Ururi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 9 NOV - In occasione dell'annuale ricorrenza della Giornata mondiale del Diabete, il personale della Diabetologia territoriale di Termoli sarà a Ururi (Campobasso) il 17 novembre prossimo, al Caffé letterario, dalle ore 9.30 alle ore 13, per una mattinata di 'screening diabetologico' con glicemia e calcolo del Bmi. Nel corso della mattinata il personale della Diabetologia territoriale sarà a disposizione degli utenti per dare informazioni sulla diagnosi, sull'autocontrollo e sulla corretta terapia insulinica. (ANSA).