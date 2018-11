Presentata stagione 2018-2019 'Savoia'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 NOV - Sei spettacoli in 'doppia', due in 'singola', si inizia il 26 novembre, si chiude l'8 maggio 2019.

Presentata a Campobasso la stagione teatrale 2018-2019 del 'Teatro Savoia' con un cartellone interessante e vario.

All'incontro con i giornalisti il presidente della Fondazione 'Molise Cultura' Antonella Presutti, il sindaco e presidente della Provincia Antonio Battista. Assenti per impegni istituzionali in Consiglio regionale il governatore Donato Toma e l'assessore alla cultura e turismo Vincenzo Cotugno. "L'interesse intorno a questo evento sta crescendo sempre più - ha sottolineato Presutti - già da settembre ci sono state richieste e informazioni sulla nuova stagione". Tra le novità l'allestimento di quattro spettacoli dedicati a bambini e ragazzi. "Ci teniamo molto - ha osservato Presutti - vogliamo investire sui giovani che saranno gli spettatori del futuro". "È una stagione teatrale molto bella, importante e sotto certi aspetti anche intrigante" ha detto Di Battista.