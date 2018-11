Maltempo, auto in scarpata a Venafro

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 5 NOV - Perde il controllo dell' auto e finisce in una scarpata, poiché la recinzione non ha retto all'urto. L'incidente provocato dal maltempo, secondo la prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, è avvenuto su vialeß San Nicandro di Venafroß(Isernia) nei pressi del cimitero Francese. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.

L'auto è stata rimossa con un'autogru dei pompieri. Illeso il conducente. (ANSA).