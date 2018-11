Termoli Musica, concerto su Coco Chanel

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 NOV - E' dedicato a Coco Chanel il primo appuntamento della stagione concertistica di "Termoli Musica" curata dall'associazione "Ondeserene" del maestro Pino Nese, con il supporto del Distretto turistico Molise Orientale.

Lo spettacolo si terrà domenica 4 novembre, alle 18, al Cinema Sant'Antonio. Voce recitante di Yvonne Grimaldi, flauto di Giuseppe Nese, con il soprano Libera Granatiero e l'ideatrice del progetto, la pianista Gabriella Orlando. Gli artisti condurranno gli ascoltatori in un viaggio intorno a "Le blanc et le noir". "Grazie a un sapiente excursus sonoro-visuale saranno ripercorsi i momenti salienti della vita di mademoiselle Chanel, i suoi sogni e i suoi disincanti. In uno spazio allegorico e poetico, Coco, circondata dal bianco delle sue amate perle e dal nero del suo petit robe noir, ci rende partecipi della sua straordinaria vita. Lo spettacolo diventa un viaggio nell'immaginario dove vedere, sentire e ascoltare sono inseparabili, irrevocabilmente connessi tra materia e leggerezza".(ANSA).