Molise, allerta arancione per temporali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 OTT - La Protezione civile del Molise ha diramato per oggi l'allerta 'arancione' per criticità idrogeologica e temporali. Le precipitazioni, inizialmente sparse, poi diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, interesseranno i settori centro-occidentali della regione. Il bollettino meteo indica precipitazioni inizialmente assenti, poi sparse sul resto del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento dai quadranti meridionali. Allerta 'gialla sulla zona litoranea per temporali, vento forte e mare da molto mosso ad agitato. (ANSA).