Allerta arancione Medio e Basso Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 OTT - La Protezione civile del Molise ha diramato un'allerta 'arancione' da questa sera, e per le successive 24-36 ore, per criticità idrogeologica, temporali e mare mosso nelle zone Frentani, Sannio, Matese e Litoranea. Il bollettino meteo indica anche un'allerta 'gialla' per criticità idrogeologica, temporali e vento forte nelle aree dell'Alto Volturno e Medio Sangro. (ANSA).