Di Maio non c'è, rinvio apertura Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 OTT - Rinviata l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università del Molise a Campobasso.

"La superiore esigenza di consentire al ministro Luigi Di Maio di partecipare al Consiglio dei ministri straordinario convocato con urgenza per domani mattina ha imposto il rinvio della cerimonia a data che sarà comunicata quanto prima". Lo fa sapere la stessa Unimol in una nota. E' la seconda volta che viene rinviata l'inaugurazione, la prima era stata prevista due settimane fa, sempre per l'assenza del ministro.