Estorsione per foto e video hot,denuncia

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 17 OTT - Prima la conoscenza su internet poi scambi di foto e video intimi, poi divenuti oggetto di estorsione: vittima della vicenda un trentenne di Larino. Il giovane è finito nella trappola di una 24enne della Provincia di Lodi: la ragazza è riuscita a convincere il trentenne a cedere alle sue lusinghe via web, concretizzatesi in uno scambio di video e foto compromettenti, diventate poi l'arma del ricatto.

La giovane, poco tempo dopo, ha iniziato a pretendere denaro, con periodiche richieste di circa 250 euro per volta, minacciando che avrebbe inviato i video e le foto intime ai parenti del 30enne. E così il giovane, dopo aver fatto vari versamenti, di fronte alle insistenze e continue minacce della ragazza, ha denunciato il tutto ai carabinieri della stazione di Larino, i quali attraverso una serie di attività tecniche e numerosi riscontri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino, sono riusciti a individuare la ventiquattrenne e a denunciarla per il reato di estorsione. (ANSA).