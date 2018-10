Toma riceve l'ambasciatore croato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - Visita ufficiale a Campobasso, a Palazzo Vitale, dell'ambasciatore in Italia della Repubblica di Croazia Jasen Mesi, ricevuto dal presidente della Regione Molise Donato Toma. Il diplomatico, insieme a una delegazione, è arrivato per partecipare a "Molizaiko3", terzo raduno della diaspora croata in Italia che, oggi e domenica 14, propone un calendario di eventi nei paesi di San Felice del Molise, Tavenna e Acquaviva Collecroce. Nel corso dell'incontro Toma ha ricordato all'ambasciatore gli ottimi rapporti che intercorrono tra Molise e Repubblica di Croazia, sottolineando come gli stessi siano diventati più frequenti da quando, nel 2006, è stata costituita l'Euroregione Adriatico-Ionica. Sono una decina i progetti attivi che coinvolgono la Regione Molise e i partner croati nell'ambito di turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, gestione dei rischi e della protezione civile, ambiente, trasporti e politiche del mare. "Ci aspettiamo dalla seconda call del Programma Adrion e, soprattutto, dalle due call del Programma Italia-Croazia, un ulteriore salto di qualità" ha sottolineato il governatore Toma.

Particolare rilievo e importanza assume, poi, la strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica denominata EUSAIR, adottata dalla Commissione europea nel 2014. "Siamo molto interessati a questa strategia - ha detto ancora Toma - i cui obiettivi sono perfettamente coincidenti con quelli del nostro territorio. Un maggiore benessere economico e sociale della Macroregione, quindi anche del Molise, declinato attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, il miglioramento della competitività e della connettività, la tutela dell'ambiente e la garanzia di ecosistemi marini e costieri, sani ed equilibrati".

(ANSA).