A fuoco ex cinema Lumière di Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 OTT - Fiamme nello stabile che ospita, al primo piano, il cinema "Lumière" di Termoli non più in funzione. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi.

Erano le 11 circa quando del fumo ha iniziato a fuoriuscire da una delle finestre dei locali dell'ex sala cinematografica allarmando passanti e professionisti che operano nell'edificio dove sono presenti vari uffici oltre l'ex cinema. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli. I pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Gli impiegati di studi professionali ed altre attività presenti nell'immobile sono usciti subito in strada.