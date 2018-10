Falso impiegato Inps, denuncia per furto

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 9 OTT - Entrava nelle case con il pretesto di effettuare misure catastali per l'Inps e rubava soldi e oggetti di valore. Protagonisti del furto con truffa, un 37enne di Marano di Napoli (Napoli), già gravato da precedenti di polizia. L'uomo, in compagnia di un complice, si è presentato nell'abitazione di una 77enne di Larino riuscendo ad impossessarsi di un portafoglio con circa 700 euro e vari buoni fruttiferi postali. I due si sono poi allontanati a bordo di un'autovettura di piccola cilindrata. Le immediate indagini dei carabinieri di Larino hanno consentito di recuperare il portafoglio contenente i soli buoni postali e di identificare uno dei malviventi, autore del furto. Il trentasettenne è stato denunciato per furto aggravato. Le indagini continuano allo scopo di identificare il complice e recuperare la rimanente refurtiva.(ANSA).