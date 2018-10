Successo del made in Molise a Roma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 OTT - Successo per gli stand molisani, al Villaggio Coldiretti allestito a Roma al Circo Massimo. A rappresentare il Molise, tra le 300 aziende presenti provenienti da tutta Italia, cinque imprese alimentari, la Neuromed di Pozzili (con un proprio stand, presente la dottoressa Di Biase) e le campane di Agnone, che hanno avuto come testimonial l'attrice Maria Grazia Cucinotta. L'azienda Di Iusto ha avuto invece il privilegio di essere intervistata da Jimmy Ghione di 'Striscia la notizia', testimonial di un'iniziativa benefica a favore della Caritas. Presente anche l'associazione Forche Caudine con il presidente Giampiero Castellotti, il segretario Gabriele Di Nucci, il professor Luca Turrisi e Francesco Caterina del Comitato Imprese, insieme a numerosi associati. Più di un intervenuto, afferma Forche Caudine, ha ricordato l' analogo modello del 'Molisedays', che caratterizzò Roma per tre anni, dal 2001 al 2003, una 'cittadella molisana' che purtroppo non è stata più replicata".(ANSA).