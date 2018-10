Viadotto Sente, M5s da sottosegretario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 OTT - "Un incontro proficuo, importante per portare sul tavolo del governo nazionale i disagi di centinaia di cittadini e per parlare di soluzioni concrete".

Così i portavoce in Consiglio regionale del Molise Andrea Greco e Valerio Fontana hanno commentato gli esiti della riunione di ieri con il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell'Orco, la portavoce alla Camera, Carmela Grippa, componente della Commissione Trasporti, e i portavoce regionali abruzzesi Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, per affrontare la situazione del viadotto Sente che collega il Molise all'Abruzzo, chiuso al traffico per problemi strutturali. "Il M5s - commentano Greco e Fontana - è attivo ad ogni livello istituzionale e dialoga costantemente con il governo per trovare la migliore soluzione possibile per i cittadini". (ANSA).