Seminario Aast, turismo motore sviluppo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 OTT - "Il turismo come motore di crescita e sviluppo. Il ruolo dei fondi europei" è il tema del nuovo seminario curato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) a Termoli. L'iniziativa, venerdì 5 ottobre all'Università degli studi del Molise, alle 10, punta ad ampliare i confini e le opportunità degli imprenditori del settore turistico della zona a cui sarà illustrato il progetto europeo "Innotourclust" per incrementare competitività e cooperazione delle piccole e medie imprese di Italia, Albania e Montenegro grazie a integrazione e formazione degli operatori economici locali. "Le piccole e medie aziende - ha detto il commissario straordinario dell'Aast Remo Di Giandomenico - avranno un'opportunità importante di crescita con corsi di formazione sull'uso di strumenti digitali e il supporto all'internazionalizzazione tramite azioni pilota e percorsi facilitati". Il seminario sarà aperto dal rettore dell'Unimol, Gianmaria Palmieri, e dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Seguirà l'intervento di Di Giandomenico con la presentazione di "Innotourclust": Innovative Cross Border Tourism Smes Cluster. Lo stesso parlerà dell'importanza di promuovere la crescita e il rafforzamento di specifiche competenze delle Pmi del turismo. Poi sarà la volta dell'illustrazione del progetto "Fost-Inno": Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region da parte di un docente universitario che parlerà anche di innovazione e dell'importanza di strumenti e iniziative efficaci. Chiuderà i lavori l'assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno.

(ANSA).