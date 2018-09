Puliamo il mondo, a Riccia 130 studenti

(ANSA) - RICCIA (CAMPOBASSO),29 SET - "Stiamo lavorando per noi". Questo il motto di "Puliamo il mondo", giornata ecologica in programma in vari centri del Molise, a Riccia oggi, a Campobasso, Campomarino, Limosano, Pietracatella nel corso del fine settimana. Studenti e professori della media statale "Federico Ciccaglione" di Riccia, oltre 130 giovani delle sette classi che compongono la scuola, con scope, pale e sacchi hanno pulito le aree adiacenti l'edificio e il campetto per l'attività sportiva, dando un segnale di rispetto per l'ambiente e di tutela dei loro spazi educativi.(ANSA).