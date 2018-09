Zuccherificio, ex operai in Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 SET - Una delegazione di circa 20 ex operai dello Zuccherificio, aderente al Comitato costituito dai lavoratori dello stabilimento saccarifero di Termoli (Campobasso), si è recata in Consiglio regionale a Campobasso interrompendo i lavori dell'assemblea. Ex operatori, alcuni dei quali presenti con la famiglia, hanno chiesto attenzione e manifestato malcontento per la situazione di stallo in cui sono finiti a seguito del mancato ricollocamento in altre aziende.

"Noi a casa non abbiamo lo stipendio e sono 4 anni, con i mutui sulle spalle. Vergognatevi" ha urlato una donna del Comitato dopo la sospensione dei lavori del Consiglio. La delegazione ha chiesto un incontro. Ad ascoltarli il sottosegretario alla Giunta regionale Quintino Pallante e il consigliere regionale del M5s Andrea Greco. Lo Zuccherificio ha chiuso nel 2016 a seguito di un fallimento, dopo un declino iniziato nel 2014.

L'azienda, schiacciata da debiti, ha posto gli operai prima in cassa integrazione, poi in mobilità.