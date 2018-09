Consiglio, ok odg sostegno editoria

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 SET - Il decreto Milleproroghe, in particolare la norma sui criteri di riparto dei fondi per le Tv locali, è stato al centro dei lavori del Consiglio regionale del Molise. All'esame un ordine del giorno a firma di 12 consiglieri della maggioranza di centrodestra e della minoranza. Critiche sono state mosse dai banchi della maggioranza e del Pd nei confronti della delegazione parlamentare molisana del M5s, colpevole, secondo alcuni, di non aver 'sostenuto' gli interessi degli editori locali nel corso della votazione sul Milleproroghe. I Cinquestelle hanno ribattuto argomentando la posizione dei loro parlamentari. Nel corso dell'esame dell'ordine del giorno i M5s hanno presentato due emendamenti che sono stati respinti. L'Aula ha votato l'ordine del giorno, astenuto il Gruppo M5s, con integrazioni proposte dal Pd, che impegna il governatore Toma a chiedere, anche in sede di Conferenza delle Regioni e della Stato-Regioni, una modifica alla norma che penalizza gli editori locali e mette a rischio l'occupazione.(ANSA).