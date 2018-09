'Il sorriso dei record', squadra Comune

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 SET - Messa da parte, almeno per questa circostanza l'appartenenza politica, hanno fatto squadra e sono scesi in campo sotto un'unica bandiera, quella della solidarietà. Sindaco di Campobasso in testa, non si sa però se gli è stata affidata la fascia di 'capitano', presidente del Consiglio comunale, assessore, consiglieri di maggioranza e minoranza hanno partecipato ieri sera ad una partita di volley nell'ambito della manifestazione 'Il sorriso dei record', finalizzata a contrastare la povertà educativa. Tra gli altri obiettivi dell'evento, quello di conquistare il Guinness dei primati per la partita di pallavolo più lunga e con il maggior numero di partecipanti. Il record sarà tentato a partire da questa sera. Un progetto, dunque, che avvicina le istituzioni ai cittadini e valorizza lo sport quale strumento di solidarietà.

(ANSA).