Polizia,ecco sezione'Fiamme Oro' giovani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 SET - Saltata, per le previsioni meteo che non hanno consigliato il volo in elicottero da Roma a Campobasso, la visita del capo della Polizia Franco Gabrielli ai 175 allievi del corso per vice ispettori alla Scuola di formazione 'G. Rivera' del capoluogo molisano. Nell'agenda di Gabrielli c'era anche la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della sezione giovanile del Gruppo 'Fiamme Oro', specialità Lotta, alla quale hanno preso parte il direttore centrale per gli Istituti di istruzione Maria Luisa Pellizzari e il presidente dei Gruppi sportivi 'Fiamme Oro' Francesco Montini. Particolarmente soddisfatta la direttrice della Scuola allievi di Campobasso Valeria Moffa. "Quella di oggi è una data importante per noi anche perché sarà permesso ai giovani molisani che ne abbiano interesse di avvicinarsi a una disciplina sportiva frequentando una struttura di Polizia. Questo nello spirito della Polizia di Stato e del nostro Capo, il prefetto Gabrielli". Le attività sono per ragazzi fra 4 e 17 anni.(ANSA).