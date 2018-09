'Agrichef', in Molise esperti cucina Km0

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - I titolari molisani degli agriturismi di 'Terranostra' potranno fregiarsi del titolo di 'Agrichef'. A breve partiranno i corsi della scuola di alta specializzazione dedicata alla formazione degli operatori agrituristici, soci della rete 'Agriturismi Campagna Amica' di Coldiretti, che avranno modo di perfezionarsi rivisitando vecchie ricette della tradizione contadina a base di prodotti a km zero. L'Agriturismo, dunque, come risorsa per la crescita delle aziende e dell'intero territorio. Di questo e di progetti futuri si è parlato nell'ultima riunione a Campobasso. Le strutture regionali - fa sapere Coldiretti - hanno registrato nell'ultimo anno un interessante aumento delle presenze. "Tutto questo - evidenzia l'organizzazione - lascia ben sperare per il futuro tanto da spingere gli imprenditori agrituristici a ulteriori investimenti". (ANSA).