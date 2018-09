Lezzi, chiederemo deroga Fondi Ue Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Deroga al Molise per l'utilizzo di fondi Ue. "Insieme al presidente della Regione Toma stiamo stabilendo una linea d'azione che porteremo avanti insieme, collaborando, perché a me interessa che non venga perso un solo euro. I cittadini del Molise, oltre a strutture e infrastrutture, devono avere un efficace e soddisfacente grado di assistenza riguardo al terremoto di agosto. Chiederemo alla Commissione europea di prendere in considerazione anche questo aspetto".

Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, oggi a Campobasso, dove ha incontrato il Governatore per fare il punto sull'utilizzo dei fondi Ue. (ANSA).