Scuole Isernia,incontro a Palazzo Vitale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 SET - Convocata dal presidente della Regione Molise Donato Toma ha avuto luogo a Palazzo Vitale, a Campobasso, una riunione alla quale hanno preso parte lo stesso presidente, l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Di Baggio e il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio, per fare il punto della situazione in relazione all'apertura delle scuole nel capoluogo pentro. Il sindaco D'Apollonio, da parte sua, ha assicurato che lunedì 17 settembre le scuole dell'obbligo saranno aperte. Il ritardo di tre giorni, secondo quanto riferito dal sindaco, è ascrivibile alla risoluzione di talune criticità, segnalate dai dirigenti scolastici, per la sistemazione di tutti gli alunni. Per quanto riguarda la scuola denominata "ex Centro anziani", si sta valutando la possibilità di intervenire con lavori di adeguamento e di messa in sicurezza secondo criteri improntati alle più moderne tecnologie, prevedendo anche un sostegno finanziario, da determinarsi, da parte dell'Ente Regione.(ANSA).