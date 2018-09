Caso tbc,Asl'situazione sotto controllo'

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 15 SET - Un giovane sudafricano, proveniente da un centro di accoglienza molisano, è ricoverato da una decina di giorni al reparto malattie infettive dell'ospedale di Avezzano per tubercolosi. La Asl fa sapere che "la situazione è sotto controllo, sia sul piano igienico-sanitario sia sotto quello epidemiologico, e viene gestita secondo i consueti protocolli e con la somministrazione delle specifiche terapie". "Va precisato - dichiara il manager Rinaldo Tordera - che i ricoveri per tubercolosi, di italiani e stranieri, sono un fatto che rientra nella norma, avvengono ogni anno e vengono trattati e curati dalla specifica Rete della Asl". Il direttore di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano Maurizio Paoloni ribadisce che non esiste alcun pericolo di diffusione e che si tratta di forme di tubercolosi stabili, cioè sempre presenti nel corso degli anni. "Il reparto di malattie infettive dispone di stanze a pressione negativa che garantiscono l'isolamento del paziente dall'esterno".