Viadotto Sente chiuso dal 18 settembre

(ANSA) - ISERNIA, 14 SET - Stop alle auto sul viadotto 'Sente' dalle 13,00 di martedì 18 settembre, fino a quando non saranno eseguiti gli interventi che ne garantiranno la sicurezza. La chiusura del viadotto che collega Molise e Abruzzo è stata disposta, con specifica ordinanza, dalla Provincia di Isernia in seguito alle verifiche dopo il terremoto del 14 agosto con epicentro a Montecilfone (Campobasso). Il percorso alternativo sarà indicato con segnaletica che condurrà gli utenti sulla Sp 86 Istonia, che veniva percorsa prima dell'edificazione del Viadotto. "Stiamo provvedendo - ha dichiarato il consigliere provinciale di Isernia alle Infrastrutture, Mike Matticoli - a rendere transitabile, entro il 18 settembre, l'Istonia che per decenni è stata percorsa solo da mezzi agricoli. Sono piccoli interventi compatibili con il budget a disposizione delle province di Isernia e Chieti". Sui tempi per la riapertura del Viadotto Matticoli dichiara: "Al momento non sono ipotizzabili.

C'è bisogno di altri studi sul pilone che preoccupa".