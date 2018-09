Vaccini: Regione Molise approva legge obbligatorietà (2)

(ANSA) - Campobasso, 11 SET - ''Si attende un emendamento alla bozza del decreto Mille-proroghe e non si sa neanche bene quale, essendosene susseguiti diversi, ivi inclusa la proposta dell'obbligo-flessibile, che già solo a sentirsi crea confusione - ha spiegato all'Ansa l'ex segretario regionale Pd Micaela Fanelli - Bene quindi il risultato di oggi. Ma ora lavoriamo anche alle norme attuative per ampliare informazione, sensibilizzazione, per rafforzare il coinvolgimento dei pediatri e la vaccinovigilanza. L'innalzamento della percentuale dei vaccinati si ottiene infatti anche con questi strumenti integrativi e complementari, ma intanto precisando che vaccinarsi è obbligatorio, senza equivoci, contribuendo a mantenere chiaro nell'opinione pubblica questo indirizzo''.

La Fanelli ha poi ribadito che ''Non vi sono, altresì, dubbi sulla costituzionalità della disposizione, poiché qualora intervenissero norme primarie nazionali in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale, le norme nazionali prevarrebbero in una sorta di recepimento automatico nell'ordinamento regionale, cioè senza bisogno di tornare sul punto. Questo al fine di evitare impugnative e anche per raccogliere le indicazioni venute dal "legislativo" regionale'', ha chiuso.(ANSA).