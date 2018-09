Sib, stagione 2018 da dimenticare

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 SET - "La stagione balneare 2018 è iniziata in sordina a giugno ed finita peggio tra il terremoto che ha fatto scappare i turisti ed il maltempo che ha imperversato durante il ferragosto". Lo ha dichiarato all'ANSA il segretario regionale del Sindacato italiano balneatori (Sib) Domenico Venditti. "A peggiorare la situazione, ci si è messo anche il Capo della Protezione civile Borrelli non escludendo nuove possibili scosse anche di forte intensità. Molti hanno disdetto e sono partiti in fretta e furia - ha proseguito Venditti -. Altra scelta sbagliata lo spostamento per due volte della manifestazione clou del ferragosto, l'incendio del Castello. Il risultato è che i vacanzieri di fine agosto e settembre quasi zero". Il 60 per cento dei turisti sono ripartiti tra la notte del 16 agosto ed il 17 agosto, subito dopo la scossa di 5.1 che ha interessato il Basso Molise con epicentro a Montecilfone (Campobasso). "Molti hanno anticipato la partenza, molte famiglie hanno disdetto".