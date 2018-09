Lite tra automobilisti,anziano aggredito

(ANSA) - FORLI DEL SANNIO (ISERNIA), 7 SET - Un anziano è stato aggredito da un uomo a Forli del Sannio a causa di una lite scaturita per una mancata precedenza: l'aggressore è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai militari i due avrebbero rischiato di scontrarsi con le rispettive auto per non avere rispettato il codice della strada. Da qui l'alterco, le botte e l'intervento dei carabinieri. L'anziano ha avuto una prognosi di sette giorni.

(ANSA).