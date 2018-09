Sisma, torna agibile Hospice Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 6 SET - A conclusione di un ulteriore sopralluogo congiunto nell'Hospice di Larino dei tecnici dell'Asrem, del Comune frentano e Protezione civile, lo stabile è stato dichiarato di nuovo agibile. La conferma arriva dal Sindaco frentano Pino Puchetti. Il primo cittadino a seguito del sisma del 14 e 16 agosto scorso ha messo in atto tempestivamente gli interventi di adeguamento e ripristino dello status quo dell'immobile di via Marra. Di conseguenza l'edificio è tornato utilizzabile. Lo stop all'utilizzo della sede era stato deciso il 31 agosto scorso con ordinanza 115 che lo dichiarava temporaneamente inagibile per problemi ad un pilastro stabilendo il trasferimento al Vietri di Larino. (ANSA).