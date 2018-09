Teschio neonato trovato ad Agnone

(ANSA) - AGNONE (ISERNIA), 4 SET - Il teschio di un neonato è stato ritrovato ad Agnone durante i lavori edili per la realizzazione di alloggi Iacp nel rione Sant'Antonio: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il teschio e aperto un'indagine in merito su disposizione della magistratura. Il teschio era situato in un locale seminterrato, all'interno di una nicchia in pietra, in avanzato stato di decomposizione. La morte - secondo una prima ricostruzione - risalirebbe a oltre dieci anni fa.